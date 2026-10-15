Tooro names new cabinet, appoints 2 deputy prime ministers
Tooro Kingdom Prime Minister Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki has announced a new cabinet, naming two deputy prime ministers and leaving the diaspora affairs portfolio vacant.
Elasto Kasoro Akiiki becomes deputy prime minister and minister for Culture and Local Government. Dr Beyeza Abwooli takes the other deputy premiership and will also serve as health adviser.
Richard Rwabwogo Apuuli becomes attorney general, with Herbert Kwikiriza Apuuli as his deputy.
Dr Mugahi Adyeri heads the Health ministry, deputised by Brian Kisembo. Herman Olimi Adyeri takes Tourism, with Deborah Baguma Abwooli as his deputy.
Lucia Alinda Amooti will lead Education and Sports. Wandera Akiiki becomes deputy minister for Sports, while Solomon Mulihebwa takes Sports Development. Ronald Mutegeki Araali will deputise Alinda on education.
Nicholas Mugume Amooti heads Youth Affairs, with Ivan Ahurra Araali as his deputy. Dr Patience Rwamigisa Araali takes Agriculture, deputised by Patrick Muhenda Araali.
Stephen Kasangaki Apuuli becomes Finance minister, with Patrick Kagenda Atwooki as his deputy.
Under Culture and Local Government, Christine Asiimwe Atwooki will serve as deputy minister for Local Government. Wilfred Mugabe becomes deputy minister for Culture.
John Musinguzi Atwooki takes the Information docket, deputised by Bridget Kabahenda Amooti. Vincent Mugume Araali becomes kingdom spokesperson.
Drake Mirembe Apuuli heads ICT, with Kasifa Kahunde Adyeri as his deputy. Samuel Nyabongo Kimoome Akiiki takes Security and Palace Affairs.
Victoria Rusoke becomes Gender minister, while Evelyn Bright Adyeri heads Foreign Affairs.
Vincent Agaba Araali takes Lands and Housing, deputised by David Amanya Akiiki. Kenneth Rwabukuku joins the cabinet as minister without portfolio.
The kingdom has yet to name a minister for Diaspora Affairs and Resource Mobilisation.