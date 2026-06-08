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WATCH LIVE: Cabinet Ministers swear in at State House

Mzee Asingwire
Mzee Asingwire 13:39 - 08 June 2026
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Senior Presidential Advisor Eddy Kenzo and his wife Phiona Nyamutoro (Minister) arriving for the event
The ministers appointed by President Yoweri Museveni on Tuesday, 26 May, are being sworn in today at State House, Entebbe.
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The ministers appointed by President Yoweri Museveni on Tuesday, 26 May, are being sworn in today at State House, Entebbe.

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President Museveni appointed 82 ministers, although some were not approved by Parliament’s Appointments Committee.

Watch the proceedings below:

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