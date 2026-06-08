Advertisement
WATCH LIVE: Cabinet Ministers swear in at State House
Senior Presidential Advisor Eddy Kenzo and his wife Phiona Nyamutoro (Minister) arriving for the event
The ministers appointed by President Yoweri Museveni on Tuesday, 26 May, are being sworn in today at State House, Entebbe.
Advertisement
The ministers appointed by President Yoweri Museveni on Tuesday, 26 May, are being sworn in today at State House, Entebbe.
Advertisement
President Museveni appointed 82 ministers, although some were not approved by Parliament’s Appointments Committee.
Watch the proceedings below:
SWEARING IN CEREMONY OF CABINET 2026 LIVE AT STATEHOUSE ENTEBBE https://t.co/53TNUFGXwS— State House Uganda (@StateHouseUg) June 8, 2026
Advertisement
Advertisement
More from Pulse Uganda
Advertisement